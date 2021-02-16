Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

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Kırşehir'de devam eden kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümü ile Yozgat, Nevşehir ve Aksaray bağlantı yollarında kar yağışı ve yoğun tipi devam ediyor.

Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri, tipi nedeniyle kar sürgünlerinin oluştuğu Akpınar'ın Hamit köyü rampası ile Çiçekdağı, Mucur ve Kaman ilçelerinde don ve buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.