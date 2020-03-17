Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika

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Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı
6 saat önce
Kırşehir'i, dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan sürgünlerle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
Kırşehir'i, dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan sürgünlerle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden edinilen bilgiye göre Akpınar, Boztepe, Akçakent ilçelerinde sürgünlerinde etkisi ile kapanan 23 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekipleri 4 Greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 kepçe, 2 pikap ile çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR
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