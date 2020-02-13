Kırşehir'de kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu - Son Dakika
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Kırşehir'de kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu

6 saat önce

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

Kırşehir'de kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu, System.String[]

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezi ve bölgede etkili olan kar yağışı, sürücüler için zorluklara neden olurken, güzel manzaralar da ortaya çıktı. Kervansaray dağları, kentin yüksek kesimleri, kent merkezindeki çok sayıda parklar, ağaçlar ve binalar yağışların ardından beyaza büründü.

Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki Masal Park da güzel görüntüler oluştu. Parkta bir araya gelen çocuklar ve gençler soğuğa aldırış etmeden oyun oynadı.

Çok sayıda vatandaş ise kar yağışının ardından yürüyüş ve gezinti yaparak, karın keyfini çıkardı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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