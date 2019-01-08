Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

55 dakika önce

Kırşehir'de akşam saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış nedeni ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi, System.String[]
Kırşehir'de akşam saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış nedeni ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Kırşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgile göre kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle eğitime 12 günlüğüne ara verildiği duyuruldu.

Hava sıcaklıklarının -4 derecede seyrettiği Kırşehir'de kar yağışı akşam saatleri ile etkisini arttırdı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hayatın olağan akışında olumsuzluk yaşanmaması nedeni ile eğitime 1 günlüğüne ara verildiği" belirtildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Valiliği, Kırşehir, Güncel
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