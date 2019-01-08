Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

41 dakika önce

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, tipi ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi, System.String[]
Kırşehir merkez ve ilçelerinde, tipi ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:00:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]