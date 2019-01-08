Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
41 dakika önce
Kırşehir merkez ve ilçelerinde, tipi ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kırşehir
merkez ve ilçelerinde, tipi ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:19 Kaynak: AA
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