Kırşehir'de, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Kırşehir'de, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
16.02.2021 00:13
Kırşehir'de, akşam saatlerinde başlayan kar yapışının ardından eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
Kırşehir'de, akşam saatlerinde başlayan kar yapışının ardından eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze öğretim yapan Kırşehir genelindeki tüm okullarda (Destekleme kursları dahil) eğitime bir gün ara verilmiştir"denildi.
Kar yağışının ara ara tipi şekline dönüştüğü şehir'de mevsimsel kar yağışının Çarşamba gününe dek sürmesi bekleniyor. - KIRŞEHİR
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