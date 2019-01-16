Kırşehir'de Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kırşehir
'de, sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Ankara- Kayseri
kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde kar ve tipi nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Yol güzergahında görevlendirilen çok sayıda polis ve jandarma trafik ekibi, Akpınar
ve Mucur
ilçelerinde buzlanma ve tipi nedeniyle bazı bölümlerde zincirsiz, bazı bölümlerde kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri, Akpınar ilçesindeki Hamit rampası başta olmak üzere yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kırşehir'en Aksaray
, Yozgat
ve Nevşehir
istikametindeki yollarda da çalışma yürütülüyor. Yollarda kalan araçlara trafik ekipleri yardımcı oluyor. Sabah
saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kent merkezinde belediye ekipleri, yolların kapanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezinde güzel görüntüler oluşurken, öğrenciler teneffüs saatlerinde kar topu oynayarak, beyaz örtünün tadını çıkardı.