Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kırşehir'de Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Kırşehir'de, sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kırşehir'de Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Kırşehir'de, sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde kar ve tipi nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Yol güzergahında görevlendirilen çok sayıda polis ve jandarma trafik ekibi, Akpınar ve Mucur ilçelerinde buzlanma ve tipi nedeniyle bazı bölümlerde zincirsiz, bazı bölümlerde kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri, Akpınar ilçesindeki Hamit rampası başta olmak üzere yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kırşehir'en Aksaray, Yozgat ve Nevşehir istikametindeki yollarda da çalışma yürütülüyor. Yollarda kalan araçlara trafik ekipleri yardımcı oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri, yolların kapanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezinde güzel görüntüler oluşurken, öğrenciler teneffüs saatlerinde kar topu oynayarak, beyaz örtünün tadını çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:57 Kaynak: AA

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