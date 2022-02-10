Üye Girişi
Kırşehir'de kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kırşehir'de kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

10.02.2022 00:18
Kırşehir'de kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Kırşehir'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Kırşehir'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde tipi nedeniyle kar sürgünleri ve buzlanma oluştu.

Kırşehir ile Mucur ilçesi arasında hasarlı kazalar meydana geldi. İnaç köyü yakınlarında tır dorsesinin yola savrulması sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunda oluşan kar sürgünleri ve buzlanma nedeniyle küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri, denetim noktalarında sürücüleri durdurarak, kontrollü geçişlerine izin verdi.

YORUMLAR
500

Kırşehir, Kayseri, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:25:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement