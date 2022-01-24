Kırşehir'de kara yollarında ulaşım kar yağışı nedeniyle kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Kırşehir'de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle çevre illerle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümü başta olmak üzere Yozgat, Aksaray ve Nevşehir bağlantı yollarında trafik ekipleri kontrol noktaları oluşturdu.

Kar yağışının devam ettiği kentte sıcaklığın gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yollar, tuzlama ve küreme yapılmasına rağmen kısa sürede yeniden kapanıyor. Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmaları sürdürüyor.

Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde kazaların önüne geçmek için Akpınar ve Mucur ilçeleriyle İnaç köyü ve Türkiye Şoförler Federasyonu Dinlenme Tesisleri önünde trafik ekipleri kontrol noktaları uluşturdu. Burada bekletilen yolcu otobüsleri ve araçların geçişine, yolda tuzlama ve küreme çalışması tamamlandıktan sonra trafik ekibi eşliğinde izin veriliyor.

Trafik ekipleri, bir sonraki ilin sınırlarına kadar sürücülere eşlik ediyor.