Kırşehir'de kara yollarındaki kar sürgünleri temizleniyor - Son Dakika
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Kırşehir'de kara yollarındaki kar sürgünleri temizleniyor

6 saat önce

Kırşehir'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yollarında oluşan kar sürgünlerinin temizlenmesi için kürüme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kırşehir'de kara yollarındaki kar sürgünleri temizleniyor, System.String[]

Kırşehir'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yollarında oluşan kar sürgünlerinin temizlenmesi için kürüme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Karayolları 61. Şube Şefliğine bağlı 18 farklı ekip, sıcaklığın gündüz saatlerinde sıfırın altında seyretmesi nedeniyle buzlanma olmaması için Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümleri başta olmak üzere yolların trafiğe açık tutulması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ankara-Kayseri kara yolu, Yozgat, Aksaray ve Nevşehir kara yollarında kürüme ve tuzlama yapan ekipler, zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle oluşan kar sürgünlerini temizliyor. Ekipler, Hamit rampası, Mucur ilçesi ve Çiçekdağı bölgesinde de kürüme ile buzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve jandarma trafik ekipleri de denetim noktalarında sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kırşehir Belediyesi ekipleri, buzlanmaya karşı ana arterler ve ara caddelerde temizleme çalışması yapıyor.

Kırşehir, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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