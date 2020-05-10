Kırşehir'de karantinadaki annelere Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Maldivlerler'den getirilip Kırşehir'deki yurtta karantinaya alınan annelere, Anneler Günü sürprizi yapıldı.

Maldivler'den getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fatma Bacı Kız Yurduna yerleştirilen vatandaşların 14 günlük gözlem süreci devam ediyor.



Yurtta görevli personel tarafından, ailelerinden ve çocuklarından uzakta olan annelerin Anneler Günü'nü kutlandı. Annelere üzerinde "Anneler Gününüz kutlu olsun" yazılı kırmızı karanfiller ve çeşitli hediyeler verildi.

Odalarının kapısında karanfillerle karşılaşan anneler, duygulanarak görevlilere teşekkür etti.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Maldivlerden getirilerek 14 gün boyunca Fatma Bacı Kız Yurdumuzda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızdan, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan annelerimizin Anneler Günü'nü kutladık, çiçek takdim ettik. Onların haklarını ödeyemeyiz, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.