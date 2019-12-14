Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü - Son Dakika

Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

7 saat önce

Kırşehir'de bir çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, System.String[]

Kırşehir'de bir çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaman ilçesi Sarıuşağı Mahallesi'nde müstakil ikamette yaşayan Ramazan Çöplü (13) akrabaları Hanife Türk (21) ve Süleyman Türk'ten (29) uzun süre haber alamayan yakınları, kontrol için eve geldi.

Evdekileri hareketsiz bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Çöplü'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hanife ve Süleyman Türk ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çöplü'nün cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kırşehir, Hanife, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu
İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi "Bir koca ve 3 çocuk istiyorum" dedi! Şeyma Subaşı, son videosu ile yine çok konuşulacak

Son Dakika Haberleri
01:24 İzmir'deki tartışmalı gökdelen projesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ruhsat iptali... - Son Dakika
01:22 Hz. Mevlana Bursa'da anıldı - Son Dakika
01:21 160 promil alkol ile kullandığı otomobil takla attı, "araçta başka biri vardı" dedi - Son Dakika
01:16 "Türk donanması İsrail gemisinin Doğu Akdeniz'de arama yapmasını engelledi" iddiası - Son Dakika
01:01 Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 01:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]