Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü - Son Dakika

Hanife ve Süleyman Türk ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaman ilçesi Sarıuşağı Mahallesi'nde müstakil ikamette yaşayan Ramazan Çöplü (13) akrabaları Hanife Türk (21) ve Süleyman Türk'ten (29) uzun süre haber alamayan yakınları, kontrol için eve geldi.

Kırşehir 'de bir çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu

ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi

"Bir koca ve 3 çocuk istiyorum" dedi! Şeyma Subaşı, son videosu ile yine çok konuşulacak