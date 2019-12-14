Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

6 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sariusagi Mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen R.Ç. (13) kaldırıldığı Kaman İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme başlattı. Sariusagi Mahallesindeki ikamette bulunan 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:52 Kaynak: İHA
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