Kırşehir'de kargoyla sahte içki temin eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de kargoyla sahte içki temin eden şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kırşehir'de, kargo yoluyla sahte içki temin ederek alkollü mekanlara satışını yapmaya çalıştığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de kargoyla sahte içki temin eden şüpheli yakalandı, System.String[]

Kırşehir'de, kargo yoluyla sahte içki temin ederek alkollü mekanlara satışını yapmaya çalıştığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Kırşehir'e kargo yoluyla sahte içki sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir eve operasyon düzenleyen ekipleri, kargo ile getirildiği tespit edilen 5 şişe sahte rakı, 12 şişe sahte viski ele geçirdi.

Ekipler, ikamette bulunan M.G'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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