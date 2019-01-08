Kırşehir'de Karın Keyfini Çocuklar Çıkardı
1 saat önce
- Kırşehir'de karın keyfini çocuklar çıkardıKIRŞEHİR - Kırşehir'i dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı çocukları sokaklara döktü.
- Kırşehir
'de karın keyfini çocuklar çıkardı
KIRŞEHİR - Kırşehir'i dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı çocukları sokaklara döktü. Belediye ekipleri ise şehirdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kırşehir'i etkisi altına alan kar yağışı çocukları sokağa dökerken, Belediye ekipleri ise tali yollarda buzlama çalışmalarını aralıksız sürdürerek hayatın olağan akışına dönmesi için mücadele etti.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci de yaptığı açıklamada, "Karın yağması ile birlikte ekiplerimizle gece erken saatlerinde karla mücadele çalışmalarına başladık. Gerekli bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını yaptık. İlk olarak ana yolları, toplu taşıma araçlarının girmesinde sıkıntı yaşanacak bölgeleri ve rampaları sabah saatlerinde ulaşıma açtık. Daha sonra ekiplerimiz mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptı.
Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Ayrıca çarşı merkezindeki kaldırımların temizlenmesi içinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ayrı bir ekip kurarak, yayaların can güvenliğini sağlamış olduk" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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