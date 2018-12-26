Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Karın Yağmasıyla Çocuklar Sokaklara Akın Etti

Kırşehir'de Karın Yağmasıyla Çocuklar Sokaklara Akın Etti

1 saat önce

Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan ve şehri etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte okulların tatil olması çocukları sokaklara döktü.

Kırşehir'de Karın Yağmasıyla Çocuklar Sokaklara Akın Etti, System.String[]
Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan ve şehri etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte okulların tatil olması çocukları sokaklara döktü.

Kırşehir'de tüm yurtta olduğu gibi gece saatlerinde başlayan kar yağışı Çiçekdağı ilçesini de etkisine aldı. İlçede okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kar kaplamış sokakları oyun alanına çevirdi. Çocuklar önce kar topu oynadı, daha sonra poşetleri kaydırak yaparak karın keyfini çıkardı.

İlçe Belediye ekipleri ise vatandaşların zorluk yaşamaması için kar küreme araçları ile yolları açtı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:16 Kaynak: İHA

Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel
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