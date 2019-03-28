Kırşehir'de Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kırşehir Kariyer Günleri' etkinliğinde yazar Ahmet Şerif İzgören gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kırşehir Kariyer Günleri' etkinliğinde yazar Ahmet Şerif İzgören gençlere tavsiyelerde bulundu.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, kişisel gelişim ve kariyer planlaması etkinliklerinin gerçekleşmesiyle gençlere önemli katkılar sağladığını belirtti.



Etkinlik kapsamında 'Kırşehir Kariyer Günleri' ile öğrencilerin mezuniyet sonrası hayatla buluşmalarında güçlükleri aşmak için neler yapmaları gerektiği konusunda verimli bilgiler edindiklerini vurgulayan Karakaya, "Öğrenciler burada elde edecekleri bilgilerle kendilerini yarına hazırlayacaklar. İnsanın değişim noktası bilgidir. Anlamlı bilginin altın değerinde olduğu da unutulmamalıdır. Gençlerin istikbaline katkı yapacağına inandığımız yazar Ahmet Şerif izgören'i öğrencilerle buluşturmaktan da mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Yazar Ahmet Şerif İzgören ise konferansında insanın kendini keşfetmesinin önemli olduğunu anlatarak, kimsenin severek yapmadığı işte devam etmemesini, gençlerin hayal kurmasını ve hayallerinin peşini bırakmamasını istedi.



Etkinliğe, kurum müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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