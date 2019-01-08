Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları

Kırşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları

2 saat önce

Kırşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle tuzlama, küreme ve yol açma çalışması yaptı.

Kırşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Kırşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle tuzlama, küreme ve yol açma çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı sonrasında vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Başta ana arterler olmak üzere 14 mahallede çalışma yapan ekipler, gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, karla mücadele kapsamında gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kar yağışının olacağını bildikleri için önceden tedbirlerini aldıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Karın yağması ile ekiplerimizle gece erken saatlerinde karla mücadele çalışmalarına başladık. Gerekli bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını yaptık. İlk olarak ana yolları, toplu taşıma araçlarının girmesinde sıkıntı yaşanacak bölgeleri ve rampaları sabah saatlerinde ulaşıma açtık. Daha sonra ekiplerimiz mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Kar, Kırşehir, Güncel
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