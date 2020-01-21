Kırşehir'de karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Kırşehir'de karla mücadele çalışmaları

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, İl Özel İdaresi ekipleri dün akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sonrası köy yollarında yaptığı çalışmalarla kapanan köy yollarının ulaşıma açıldığını duyurdu.

Kırşehir'de karla mücadele çalışmaları, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, İl Özel İdaresi ekipleri dün akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sonrası köy yollarında yaptığı çalışmalarla kapanan köy yollarının ulaşıma açıldığını duyurdu.


Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz ilçe ve köylerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Merkez ve ilçelerimizde 8 greyder, 6 bıçaklı kamyon, 9 kepçe toplamda 23 iş makinesi ve 46 personel ile karla mücadele ekibi oluşturuldu"denildi.


Akçakent, Boztepe, Akpınar ve Mucur ilçeleriyle birlikte köylerde kapanan tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz, " İlimizde etkili olan kar yağışı sonucu karla mücadele ekiplerimiz Akçakent, Akpınar, Boztepe ve Mucur ilçelerimizde kapanan köy yollarımızı açıp tuzlama çalışması yaptılar. Özel İdare ekiplerimiz halkın ulaşımda sorun yaşamaması için tüm ekipleriyle teyakkuz halindedir. Karla mücadelede önceliğimiz köy yollarının ulaşıma açık kalmasıdır"dedi. - KIRŞEHİR

Akçakent, Kırşehir, Boztepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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