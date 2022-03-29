Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler - Son Dakika
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Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler

29.03.2022 23:13

Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler Kırşehir'de kaybolan gençlerin kaçırılış anının görüntüleri ortaya çıktıKIRŞEHİR Kırşehir'de, ailesi tarafından 5 gün önce kayıp başvurusu yapılan gençlerin kaçırıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler

Kırşehir'de kaybolan gençlerin kaçırılış anının görüntüleri ortaya çıktı

KIRŞEHİR Kırşehir'de, ailesi tarafından 5 gün önce kayıp başvurusu yapılan gençlerin kaçırıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaçırıldıktan 3 gün sonra cesedi Kızılırmak'ın kıyısına vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ı otomobile bindirerek kaçırdıktan sonra öldüren zanlıların yakalanmasını sağlayan görüntüler ortaya çıktı.

Olay

Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde oturdukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesinde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.E., ve S.A., geldi. Güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehrine geldi. Genç çiftin nehre götürüldüğü araç ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler
Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler
Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler
Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler

YORUMLAR
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Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor! Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor! Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3) Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler - Son Dakika


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