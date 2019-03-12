Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kaybolan Kadın Kırıkkale'de Öldürülmüş Halde Bulundu

Kırşehir'de Kaybolan Kadın Kırıkkale'de Öldürülmüş Halde Bulundu

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, oğlu tarafından öldürüldüğü ileri sürülen kadının cesedi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bulundu.

Kırşehir'de Kaybolan Kadın Kırıkkale'de Öldürülmüş Halde Bulundu, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, oğlu tarafından öldürüldüğü ileri sürülen kadının cesedi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Fikar T'den (74) haber alamayan yeğeni, iki gün önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Köyde inceleme yapan ekipler, kadının en son oğlu M.T. ile bir araca binerek ayrıldığını tespit etti.

Ankara'da yaşayan M.T'nin buradan kiraladığı araçla köye geldiğini belirleyen ekipler, aracın ait olduğu şirkete ulaşarak, GPRS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi istikametine gittiği ve bir süre bölgede durduğu bilgisine ulaştı.

Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgede yapılan araştırmada, Fikar T'nin cesedi Karakeçili-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Çevlik mevkisinde toprağa gölümü vaziyette buldu.

Jandarma ekibinin M.T. ile yaptığı görüşmede şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ileri sürüldü.

M.T'nin maddi durumu iyi olan annesinden para istediği, vermeyince babasının mezarını ziyaret bahanesiyle arabasına bindirerek köyden uzaklaştığı iddia edildi.

Fikar T'nin cesedi, otopsi için Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:26 Kaynak: AA

Kaman, Kırşehir, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü

Canlı Yayında Sinirler Gerildi! Ahmet Hakan'ın Zor Anları Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 01:27:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kaybolan Kadın Kırıkkale'de Öldürülmüş Halde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]