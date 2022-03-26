Kırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyor

26.03.2022 13:10
Kırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyor

Kırşehir'de iki gençten dünden beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kırşehir'de iki gençten dünden beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kent merkezinde yaşayan H.A. (21) ile kız arkadaşı Ş.D'den (18) dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde buldu. Kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığı tespit edildi.

Ekipler, gençlerin yaşadığı mahalle çevresinde, otomobille geçiş yaptıkları güzergahlar başta olmak üzere güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

H.A'nın babası Sedat A, AA muhabirine, aileler arasında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, gençlerin sağ salim bulunmasını ümit ettiğini söyledi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyor - Son Dakika


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