Kırşehir'de kayıp genci arama çalışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de kayıp genci arama çalışması sürüyor

30.03.2022 15:25
Kırşehir'de kayıp genci arama çalışması sürüyor

Kırşehir'de 6 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kırşehir'de 6 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan A'nın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu köyü civarı ve debisi düşürülen Kızılırmak kıyılarında yürütülen arama çalışmalarına dün akşam ara verildi.

Havanın aydınlanmasıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarına, jandarma su altı kadavra arama ve tespit köpeği de katılıyor.

Daha önce arama yapılan bölgeler, kadavra köpeği ile yeniden taranıyor.

Jandarma su altı arama kurtarma ile polis ekiplerinin Kızılırmak'ın Hirfanlı Baraj Gölü yönündeki arama çalışmaları da sürüyor.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının parçalanmış cesedi su kuyusunda bulundu 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının parçalanmış cesedi su kuyusunda bulundu CİNAYET 16 YIL SONRA AYDINLATILDI; SERAP'I KENDİSİNDEN 2 YIL SONRA ÖLEN EŞİ ÖLDÜRMÜŞ CİNAYET 16 YIL SONRA AYDINLATILDI; SERAP'I KENDİSİNDEN 2 YIL SONRA ÖLEN EŞİ ÖLDÜRMÜŞ

Jandarma, Kırşehir, Kadavra, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kayıp genci arama çalışması sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de kayıp genci arama çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement