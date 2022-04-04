Kırşehir'de kayıp gencin aranmasına çevre illerden ekiplerin katılımıyla devam ediliyor - Son Dakika
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Kırşehir'de kayıp gencin aranmasına çevre illerden ekiplerin katılımıyla devam ediliyor

04.04.2022 12:47
Kırşehir'de kayıp gencin aranmasına çevre illerden ekiplerin katılımıyla devam ediliyor

Kırşehir'de, 11 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin aranması çevre illerden gelen AFAD ekiplerinin de katılımıyla sürüyor.

Kırşehir'de, 11 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin aranması çevre illerden gelen AFAD ekiplerinin de katılımıyla sürüyor.

Alınan bilgiye göre, debisi düşürülen Kızılırmak ve çevresindeki yaklaşık 20-30 kilometrelik alanda Hasan Aydoğan'ın (21) arama çalışmalarına Ankara, Çorum ve Tokat AFAD su altı ve su üstü ekipleri ile yerel unsurlardan balıkçılar da katılıyor.

Jandarma su altı kadavra arama ve tespit köpeği, dron ve su altı tarama cihazlarının da kullanıldığı çalışmalarda, Sarıyahşi Köprüsü ayaklarında da arama yapılıyor.

Çalışmalara UMKE ile çok sayıda polis ve jandarma arama tarama ekibi de katılıyor.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, cumartesi ve pazar günü arama yapılan bölgede incelemede bulunarak, Hasan Aydoğan'ın yakınlarına çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nın kapaklarının kapatılarak nehirdeki debinin düşürüldüğü öğrenildi.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.

Kırşehir'de kayıp gencin aranmasına çevre illerden ekiplerin katılımıyla devam ediliyor
Kırşehir'de kayıp gencin aranmasına çevre illerden ekiplerin katılımıyla devam ediliyor
Kırşehir'de kayıp gencin aranmasına çevre illerden ekiplerin katılımıyla devam ediliyor
Kırşehir'de kayıp gencin aranmasına çevre illerden ekiplerin katılımıyla devam ediliyor

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Hasan Aydoğan, Jandarma, Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kayıp gencin aranmasına çevre illerden ekiplerin katılımıyla devam ediliyor - Son Dakika


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