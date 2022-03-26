Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor

26.03.2022 12:49
Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor

Kırşehir'de aileleri tarafından haber alınamayan Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'in (18) otomobillerinin dağlık arazide terk edilmiş halde bulunması sonrası geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kırşehir'de aileleri tarafından haber alınamayan Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'in (18) otomobillerinin dağlık arazide terk edilmiş halde bulunması sonrası geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) dün 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet güçleri ormanlık alanda gece geç saatlere kadar arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarına kayıp gençlerin aileleri ve yakınları da katılıyor. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Kırşehir'de iki sevgili kayıplara karıştı, eşyaları ormanda bulundu: Hasan A. ve Şeyma D. nerede? Kırşehir'de iki sevgili kayıplara karıştı, eşyaları ormanda bulundu: Hasan A. ve Şeyma D. nerede? Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor

Sedat Aydoğan, Hasan Aydoğan, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement