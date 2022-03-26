Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor

26.03.2022 02:23
Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor

Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyorKIRŞEHİR'de Hasan A. (21) ile kız arkadaşı Şeyma D.'den (18) dünden bu yana haber alınamıyor.

Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor

KIRŞEHİR'de Hasan A. (21) ile kız arkadaşı Şeyma D.'den (18) dünden bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı sonrası çalışma yapan polis, Hasan A.'nın kullandığı otomobili ve ikiliye ait eşyaları ormanda buldu. Ekiplerin başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.

Kırşehir'de Hasan A. ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Şeyma D., dün saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobil ile bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikilinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sırasında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. Yapılan incelemede otomobilin Hasan A.'ya ait olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma D.'ye ait kişisel eşyalarının olduğu çanta bulundu. Ekiplerin ormanda başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.

'OĞLUMDAN DÜNDEN BU YANA HABER ALAMIYORUZ'

Kayıp Hasan A.'nın babası Sedat A., "Oğlumdan dün saat 16.00 itibariyle bir daha haber alamadık. Telefonlarını aradım açmadı. Bizde birkaç saat bekledikten sonra polise giderek kayıp ihbarında bulunduk. Polis, bir gün sonra bana ait olan oğlumun kullandığını düşündüğümüz aracı Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık alanda kilitli bir şekilde bulmuş. Araçta oğluma ve yanındaki kız arkadaşına ait eşyalar bulunmuş. Yetkililerden bir an önce oğlumu ve yanındaki kız arkadaşını bulmalarını istiyoruz" dedi.

Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor
Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor
Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor

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Kaynak: DHA

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