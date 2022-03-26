Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'nın bulunduğu ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'nın bulunduğu ihbarı asılsız çıktı

26.03.2022 21:03
Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'nın bulunduğu ihbarı asılsız çıktı

KIRŞEHİR'de, 2 günden bu yana kendilerinden haber alınamayan Hasan A. (21) ile kız arkadaşı Şeyma D.'nin (18), merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak civarında bulunduğu ihbarı asılsız çıktı.

KIRŞEHİR'de, 2 günden bu yana kendilerinden haber alınamayan Hasan A. (21) ile kız arkadaşı Şeyma D.'nin (18), merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak civarında bulunduğu ihbarı asılsız çıktı. Ekipler ikiliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir'de Hasan A. ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Şeyma D., 2 gün önce saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobil ile bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikilinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sırasında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. Yapılan incelemede otomobilin Hasan A.'ya ait olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma D.'ye ait kişisel eşyalarının olduğu çanta bulundu.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında ikilinin merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak civarında bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, bölgede Hasan A. ve Şeyma D.'nin bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu ikiliye ulaşılamadı. Yapılan ihbarın asılsız olduğu belirtildi. Ekipler, iki arkadaşın bulunması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.


Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'nın bulunduğu ihbarı asılsız çıktı
Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'nın bulunduğu ihbarı asılsız çıktı
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Otomobil, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'nın bulunduğu ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'nın bulunduğu ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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