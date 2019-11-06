Kırşehir'de kayıp kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 11 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.K. ile taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan E.K'ye iddianamedeki suçlamaları okudu.

Mucur'da hayvan alım satımı yapan Ramazan Ünlüyurt'un 2008 yılında kaybolduğu ve bir ay sonra dağlık alanda cesedinin gövde kısmının bulunduğu hatırlatılan iddianamede, 2019 yılına kadar olayın soruşturmasıyla ilgili bir sonuç alınamadığı, Ünlüyurt'un başının da bu yıl şubat ayında Kırşehir'deki bir inşaat sahasında bulunmasından sonra dosyanın yeniden açıldığı belirtildi.

Tanık ifadeleri ile cep telefonu kayıtlarından maktulle en son görülen kişinin kendisi olması ve cesedin bulunduğu yerden telefon hattının sinyal vermesi nedeniyle "kasten öldürme" suçuyla hakkında dava açılan E.K'nin savunması alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen ve Ramazan Ünlüyurt'u öldürmediğini öne süren E.K, maktulü kaybolduğu gün hiç görmediğini savundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.B. ise maktulü yıllardır tanıdığını ifade ederek, E.K. ile Ramazan Ünlüyurt'un aileleri arasında bir husumet olduğunu duyduğunu öne sürdü. Cinayetle ilgili bilgisi olmadığını belirten A.B, sanık ve maktulü zaman zaman birlikte gördüğünü dile getirdi.

Tanık D.Y. de Ramazan Ünlüyurt ile sanığın zaman zaman hayvan alış verişi yaptığını, maktul kaybolmadan önce ikisini birlikte gördüğünü aktardı.

Mahkeme başkanının, "Senin üzerine kayıtlı cep telefonu hattının sanık tarafından kullanıldığı ortaya çıktı, bir diyeceğin var mı?" sorusu üzerine D.Y, "Olaydan önce E.K, yanıma gelerek kimliğini kaybettiğini söyleyip telefon hattı almak için yardımcı olmamı istedi. Ben de arkadaşım olduğundan adıma hat ve telefon alması için yardımcı oldum." dedi.

Tanık E.K. ise sanık ile maktulü olaydan bir süre önce birlikte gördüğünü ancak kaybolma olayıyla ilgili bir bilgisi olmadığını öne sürdü. Mahkeme başkanın, "Senin ve sanığın cep telefonu kayıp olayının ardından iki gün boyunca kapalı görünüyor, sebebi nedir?" şeklinde sorusu üzerine E.K, o dönemde piyasaya borcu olması nedeniyle kapatmış olabileceğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.