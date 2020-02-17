Kırşehir'de kaza: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de kaza: 1 ölü - Son Dakika

Kırşehir'de kaza: 1 ölü

6 saat önce

Kırşehir'de yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırşehir'de kaza: 1 ölü, System.String[]

Kırşehir'de yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Kırşehir karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kırıkkale-Kırşehir yönünde ilerleyen Salih Cangir(36), idaresindeki 06 TKA 60 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Salih Cangir kaza yerinde hayatını kaybetti. Cihangir'in cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aydınlatma direğine çarpan 3 çocuk babası sürücü, öldü
Hırsızlar koronavirüs sebebiyle temin etme sıkıntısı yaşanan 600 rulo tuvalet kağıdı çaldı 15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada Kasada para bulamayan hırsızlar, fıstık ve çikolata çaldı

Son Dakika Haberleri
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser
13:41 İşte Helin Avşar'ın yeni sevgilisi!
13:41 Şarkıcı Merve Özbey'den çocuk itirafı!
13:41 Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması!
14:39 Serdar Ortaç'tan ilginç itiraf: Bir kadında göbek şekline önem veririm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 15:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de kaza: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]