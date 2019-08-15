Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Obruk köyü yakınlarında meydana gelen olayda, E.A. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası takla attı. Kazada, araç sürücüsü E.A. kaza yerinde hayatını kaybederken, Z.A., H.A., R.A., M.A., H.A., A.Y. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Mucur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kırşehir, Mucur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:11 Kaynak: İHA
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