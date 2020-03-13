Kırşehir'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Kırşehir'de kaza: 1 yaralı
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
Kırşehir'in Kaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi yaralandı.
Kazada Çağırkan Köyü istikametinde seyreden S.K., yönetimindeki 40 KB 511 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Sürücü S.K., çevre de bulunanların yardımları ile otomobilden çıkartıldı. S.K., ambülansla Kaman ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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