Kırşehir'de Kaza: 2 Yaralı

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yenice mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı kavşağında meydana gelen kazada, H.A. (64) yönetimindeki 40 AAF 650 plakalı otomobil ile H.K. (32) yönetimindeki 38 AF 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler H.A. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

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