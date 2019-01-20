Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kaza: 2 Yaralı

Kırşehir'de Kaza: 2 Yaralı

13 dakika önce

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de Kaza: 2 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı kavşağında meydana gelen kazada, H.A. (64) yönetimindeki 40 AAF 650 plakalı otomobil ile H.K. (32) yönetimindeki 38 AF 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler H.A. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Yenice, Kırşehir, 3. Sayfa
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