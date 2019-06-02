Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kaza: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırşehir'de kaza: 2 yaralı

36 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de kaza: 2 yaralı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi, Ziyarettepe Mahallesinde R.Ç., yönetimindeki otomobil ile Ç.Ç, yönetiminde ki 06 HD 3030 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü, Ç.Ç. yaralanarak ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. R.Ç.,'nin ise durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Kaman, Kırşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Temizlik aracı varillerin üzerine düştü! Kimyasal maddeden etkilen köpek için mahalleli seferber oldu Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:32:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kaza: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]