Kırşehir'de kaza: 2 yaralı
36 dakika önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
'in Kaman
ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi, Ziyarettepe Mahallesinde R.Ç., yönetimindeki otomobil ile Ç.Ç, yönetiminde ki 06 HD 3030 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü, Ç.Ç. yaralanarak ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. R.Ç.,'nin ise durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis
, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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