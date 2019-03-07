Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kaza: 4 Yaralı

Kırşehir'de Kaza: 4 Yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de aynı şeritte ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'de Kaza: 4 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'de aynı şeritte ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan E.S.,idaresindeki 34 ACL 689 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen F.G., idaresinde ki 34 BJP 550 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza da sürücülerle birlikte R.G., ve S.G., hafif yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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