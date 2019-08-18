Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kaza: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırşehir'de kaza: 5 yaralı

44 dakika önce

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırşehir'de kaza: 5 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırşehir- Kayseri yolu Hacı Bektaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 71 AH 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte M.Ş., B.Ş.,Y.Ş., ve S.K., yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Mucur İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa Orhangazi'de zincirleme kaza: 1'i ağır 18 yaralı
Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı ANKARA Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 16:16:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kaza: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]