Kırşehir'de kaza: 5 yaralı
44 dakika önce
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kırşehir- Kayseri
yolu Hacı Bektaş
kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 71 AH 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte M.Ş., B.Ş.,Y.Ş., ve S.K., yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Mucur
İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR
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