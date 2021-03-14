Kırşehir'de kaza 6 yaralı - Son Dakika

Kırşehir'de kaza 6 yaralı

Kırşehir'de, meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'de, meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Nevşehir'e giden S. B., yönetimindeki 59 AAT 789 plakalı otomobil, Kırşehir istikametinde Karahıdır köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrildi. Kazada, S.B., H.E., B.B., İ.B., Y.A.B., R.B., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Son Dakika

Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi

Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı

Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi

Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade

Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı

Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı

Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek