Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırşehir'de kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı

3 saat önce

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı.

Kırşehir'de kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı, System.String[]

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı.


Kırşehir Jandarma Komutanlığından edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bir köyde kaçak kazı yapılacağı ihbar üzerine harekete geçildi. Köye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kepçe ile 10 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda kazı yapıldığı iddiası ile C.A., H.S., B.Ö.,'yü gözaltına aldı.


Araştırmalarını sürdüren ekipler, kazı alanı yakınında otomobil içinde gözcülük yaptıkları ileri sürülen H.T., ve M.Y.,'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin eve ve araçlarında arama yapan ekipler, kazı yapılan kepçeye el koyarak yediemin otoparkına götürüldü. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı, Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler
Annesi ve üvey babası, 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup rakı içirdi Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]