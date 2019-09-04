Kırşehir'de kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı.



Kırşehir Jandarma Komutanlığından edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bir köyde kaçak kazı yapılacağı ihbar üzerine harekete geçildi. Köye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kepçe ile 10 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda kazı yapıldığı iddiası ile C.A., H.S., B.Ö.,'yü gözaltına aldı.



Araştırmalarını sürdüren ekipler, kazı alanı yakınında otomobil içinde gözcülük yaptıkları ileri sürülen H.T., ve M.Y.,'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin eve ve araçlarında arama yapan ekipler, kazı yapılan kepçeye el koyarak yediemin otoparkına götürüldü. - KIRŞEHİR