Kırşehir'de kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü ve engellilere proje desteği - Son Dakika

Kırşehir'de, engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verileceği bildirildi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, yazılı açıklamasında, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olunması amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yürütüldüğünü belirtti.

İŞKUR'un bu alanda engelli ve eski hükümlülerin projelerine destek verdiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Her yıl iki defa alınan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje başvurularımız başladı. Proje kapsamında, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destekler veriyoruz. Bunlardan en önemlisi ise engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerinin sahibi olmasını sağlayan projedir. Bu proje kapsamında engellilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar kendi işini kurma desteği veriliyor."

Kaya, proje başvuru süresinin 18 Aralık'ta sona ereceğini ifade etti.