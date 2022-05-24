Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

24.05.2022 17:40
Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çiçekdağı ilçesinde ikamet eden K.B. ve eşi A.B, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerin para ve ziynet eşyası istediklerini belirterek, şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin H.İ.D. ve G.D. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelileri eve gelip K.B. ve A.B'den 3 büyük altını aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan H.İ.D. ve G.D, Yozgat Yerköy Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Çiçekdağı, Kırşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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