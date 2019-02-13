Kırşehir'de "Kent Konuşmaları" Konferansları Başlıyor

Kırşehir Kent Konseyi tarafından Kırşehir Belediyesi iş birliğinde "kent konuşmaları" adıyla konferans programları düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Kent Konseyi tarafından Kırşehir Belediyesi iş birliğinde "kent konuşmaları" adıyla konferans programları düzenleneceği bildirildi.



Kent Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, kent konuşmaları konferanslarının ilkinin 22 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.



Her konferansta farklı konuların bilim insanları aracılığıyla ele alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kariyerinde başarılı bilim, sanat, kültür insanlarının konuk olacağı kent konuşmalarının ilk konuğu Prof. Dr. Ülkü Sayın olacak. Kırşehirli bilim insanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri Komitesi Üyesi, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sayın'ın "Kent-Kültür-İnsan" konulu konferansıyla başlayacak kent konuşmaları, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonu'nda 22 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Tüm Kırşehir halkı davetlidir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İddaa İhalesinde En İyi Teklifi Şans Ortak Bilişim Grubu Verdi

İşe İade Davası Açmak İçin, Sözleşme Fesih Tarihinin Dikkate Alınması Gerekiyor

Bulut Bilişim, Üç Yılda 130 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatları Yaratacak

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez