Kırşehir'de "Kent Konuşmaları" Konferansları Başlıyor
8 saat önce
Kırşehir Kent Konseyi tarafından Kırşehir Belediyesi iş birliğinde "kent konuşmaları" adıyla konferans programları düzenleneceği bildirildi.
Kırşehir Kent Konseyi tarafından Kırşehir Belediyesi iş birliğinde "kent konuşmaları" adıyla konferans programları düzenleneceği bildirildi.
Kent Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, kent konuşmaları konferanslarının ilkinin 22 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.
Her konferansta farklı konuların bilim insanları aracılığıyla ele alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kariyerinde başarılı bilim, sanat, kültür insanlarının konuk olacağı kent konuşmalarının ilk konuğu Prof. Dr. Ülkü Sayın olacak. Kırşehirli bilim insanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri Komitesi Üyesi, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sayın'ın "Kent-Kültür-İnsan" konulu konferansıyla başlayacak kent konuşmaları, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonu'nda 22 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Tüm Kırşehir halkı davetlidir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:06 Kaynak: AA
İddaa İhalesinde En İyi Teklifi Şans Ortak Bilişim Grubu Verdi
İşe İade Davası Açmak İçin, Sözleşme Fesih Tarihinin Dikkate Alınması Gerekiyor
Bulut Bilişim, Üç Yılda 130 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatları Yaratacak
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez