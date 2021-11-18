Kırşehir'de Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, açılan merkezde engellilerin zaman geçirerek beden eğitimi, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kursu alacağını ifade etti.

Hizmet alacak engellilerin başvurularını ekim ayında aldıklarını vurgulayan Ekicioğlu, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı çözüm önerisi üretmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak için herkese sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Ekicioğlu, "Kırşehir'de engelsiz yaşam için kurumsal işbirliği ve kamusal alanların erişilebilir olması kadar engelli hemşehrilerimizin yaşam standartlarının da iyileştirilmesi için Kırşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya bundan sonra da devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu kapsamda Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Kırşehir'imize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.