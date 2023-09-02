Kırşehir'de kına gecesi kana bulandı, gelin en mutlu gününde yaralandı - Son Dakika

Kırşehir'de kına gecesi kana bulandı, gelin en mutlu gününde yaralandı

Kırşehir\'de kına gecesi kana bulandı, gelin en mutlu gününde yaralandı
Son Güncelleme: 03.09.2023 07:41

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen kına gecesinde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar gelinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı gelin tedavi altına alındı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, gelinin yaralanmasına neden oldu.

Kına gecesi kana bulandı! Av tüfeğinden çıkan saçmalar geline isabet etti

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE SAÇMA İSABET ETTİ

Olay Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kına gecesinde henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden gelin M.Y. yaralandı.

Kına gecesi kana bulandı! Av tüfeğinden çıkan saçmalar geline isabet etti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı gelin M.Y. 112 Sağlık ekiplerince önce Yerköy Devlet Hastanesi'ne ardından da Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden M.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Çiçekdağı, Kırşehir, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de kına gecesi kana bulandı, gelin en mutlu gününde yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:30 Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Icardi'nin penaltı pozisyonunu konuşuyor
00:33 Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok
00:25 Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu
00:19 Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de
23:55 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti
23:31 Cristiano Ronaldo kariyerindeki 850. golünü attı
23:22 Kırşehir'de kına gecesi kana bulandı, gelin en mutlu gününde yaralandı
22:44 Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı
22:32 CHP'deki danışman atamasına partiden ilk tepki Gamze Taşcıer'den geldi: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez
22:32 Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2023 08:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de kına gecesi kana bulandı, gelin en mutlu gününde yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement