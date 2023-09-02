Kırşehir\'de kına gecesi kana bulandı, gelin en mutlu gününde yaralandı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, gelinin yaralanmasına neden oldu.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE SAÇMA İSABET ETTİ

Olay Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kına gecesinde henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden gelin M.Y. yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı gelin M.Y. 112 Sağlık ekiplerince önce Yerköy Devlet Hastanesi'ne ardından da Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden M.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.