Kırşehir'de 'kırk ikindi' yağışları on dakikada hayatı felç etti - Son Dakika

Kırşehir'de 'kırk ikindi' yağışları on dakikada hayatı felç etti

26.04.2021 14:43
Kırşehir'de 'kırk ikindi' yağışları on dakikada hayatı felç etti, System.String[]

Kırşehir'de halk arasında 'kırk ikindi' olarak bilinen ve aniden bastıran yağış hayatı felç etti.

Kırşehir'de halk arasında 'kırk ikindi' olarak bilinen ve aniden bastıran yağış hayatı felç etti.

10 dakika boyunca aralıksız bir şekilde yağan sağanak yağış zaman zaman yerini doluya bıraktı. Kırşehir'de ana güzergahlar üzerinde belediye ekipleri su birikintisinin oluşmaması için tedbir alırken, Terme, Ankara ve Lise Caddeleri üzerinde yağışla birlikte trafikte aksama oluştu.

Meteoroloji Kırşehir İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, "Bu mevsimdeki yağışlara halk arasında 42 ikindi yağışları denir. Meteoroloji ise kararsızlık yağışları adını verir. Yağışların belirli aralıklarla il genelinde bugün için devam etmesi beklenmekte" dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de 'kırk ikindi' yağışları on dakikada hayatı felç etti
Kırşehir'de 'kırk ikindi' yağışları on dakikada hayatı felç etti
Kırşehir'de 'kırk ikindi' yağışları on dakikada hayatı felç etti

Meteoroloji, Kırşehir, Ankara, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'kırk ikindi' yağışları on dakikada hayatı felç etti - Son Dakika


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