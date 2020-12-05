Kısıtlamalarda ekmek sıkıntısı çekilmeyecek - Son Dakika

Kısıtlamalarda ekmek sıkıntısı çekilmeyecek

KIRŞEHİR - Kısıtlamaların başlamalarıyla birlikte yaşanan ekmek kuyruğu sırası Kırşehir'de yerini sakinliğe bıraktı.

Kırşehir'de marketlere ve bakkallara ekmek dağıtımı yapan fırıncılar, şehir genelinde kısıtlama süresince ekmek sıkıntısı olmayacağını söyledi. Fırıncı Kürşat Güral, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda vatandaşların ekmek bulma konusunda sıkıntı çekmeyeceğini söyledi.

Fırıncı Mehmet Akyüz ise, "Dün vatandaş fırınlara akın etti. Ekmeklerimiz kalmadı. Bugün kısıtlama var aynı saatlerde çalışıyoruz. Ama şuan kimse yok. Cumartesi ve Pazar günleri açık olacağız. Sabahları 10: 00 ile akşam 17: 00 saatleri arasında açığız" dedi.

Dün akşam saatlerinde fırınlar önünde oluşan kuyruğun, vatandaşın kısıtlamanın başladığı saati bilmediği için oluştuğuna dikkat çeken Yusuf Koç da, "Vatandaşın bilgisi tam olmadığı için üç günlük ekmeğini alıp evine koydu. Evim yakın; gelip alıyorum ekmeğimi" diye konuştu.