Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kitap fuarına büyük ilgi
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Kırşehir'de kitap fuarına büyük ilgi

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında açılan kitap fuarı ilgi gördü.

Kırşehir'de kitap fuarına büyük ilgi, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında açılan kitap fuarı ilgi gördü.


Kırşehir'in Ahi Evran ile mihmandar olduğunu anlatan ve kitap fuarının da beklenen üstünde ilgi gördüğünü ifade eden Vali İbrahim Akın, "İlim ve irfan şehri olan Kırşehir'de yapılan etkinlikler kapsamında yer alan etkinlikler kapsamında kitap fuarı önemlidir. Çok sayıda yayın evi kitap fuarına iştirak etti. Gelişen dünyada bilime çok fazla ihtiyaç var. Kütüphaneler ve kitap fuarları kitaplara en kolay ulaşma araçlarından bir tanesidir. Kitap severlik küçük yaşlarda başlar. Çocuklara kitapları sevdirmek ilk emri 'oku' olan bir dinin de en önemli gördüğü görevlerden bir tanesidir"dedi.


Cacabey Meydanında açılan kitap fuarı, Ahilik Haftası kutlamaları boyunca halka hizmet verecek. - KIRŞEHİR

Ahilik Haftası, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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