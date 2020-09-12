Kızılırmak'a giren genç kayboldu - Son Dakika

Kırşehir'de Kızılırmak'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Kent merkezine bağlı Değirmenkaşı köyüne patates toplamak için gelen mevsimlik işçilerden Mehmet Çiçek (19), Kızılırmak'a girdi.

Çiçek, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, genci bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Çiçek'i bulmak için Aksaray ve Ankara'dan dalgıç ekipler çağrıldı.