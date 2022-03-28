Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan genç kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan genç kızın cenazesi defnedildi

28.03.2022 14:11
Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan genç kızın cenazesi defnedildi

Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan Şeyma Demir'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan Şeyma Demir'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan ve ailesine teslim edilen 18 yaşındaki Demir'in naaşı, merkeze bağlı Akçaağıl köyüne getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenilen Demir'in cenaze törenine babası Vedat ve annesi Leyla Demir, yakınları, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Şeref Baran Genç ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'dan gelen polis ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla kayıp genç Hasan A'nın (21) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Şeyma Demir'in Hasan A. ile yaklaşık 2 yıldır arkadaş olduğu ve gelecek yıl evlenmeyi planladıkları öğrenildi. Genç kızın tabanca ile vurulduktan sonra Kızılırmak'a atıldığı sırada üzerinde montunun olduğu, montun içinde oluşan hava kabarcıkları sayesinde cesedi su yüzüne çıkarak kıyıya vurunca ekiplerce bulunduğu belirtildi.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, dün Kızılırmak kıyısında bulunmuştu.

Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan genç kızın cenazesi defnedildi

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Cenaze, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan genç kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika


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