Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kooperatifçilik eğitimi başladı
Son Dakika Güncel Kırşehir'de kooperatifçilik eğitimi başladı

Kırşehir'de kooperatifçilik eğitimi başladı

6 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Kırşehir Belediyesi iş birliğinde kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.

Kırşehir'de kooperatifçilik eğitimi başladı, System.String[]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Kırşehir Belediyesi iş birliğinde kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'inde düzenlenen kooperatifçilik eğitimi üç gün devam edecek.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından gerçekleştirilen Kooperatifçilik Eğitimi Programı için Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kırşehir Kadın Girişimciler İcra Komitesi iş birliği yaptı.

Kooperatifçilik eğitiminin ilk gününe kooperatif çatısı altında bir araya gelen çok sayıda kadın katıldı.

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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