Kırşehir'de "KOP Hayal Kütüphanesi" açılıyor - Son Dakika

Kırşehir'de, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Hayal Kütüphanesi açılacağı bildirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin arasında, çocuklar ve gençlerin hayal kurma becerilerinin artırılması, nitelikli bireylerin yetiştirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Kırşehir'de "KOP Hayal Kütüphaneleri" oluşturulması için protokol imzalandığı hatırlatıldı.

Protokol ile hazırlıklarına başlanan "Hayal Kütüphanesi" çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, perşembe günü Cacabey Gençlik Merkezi'nde açılışın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Hayal Kütüphanesi perşembe günü çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni hayal penceresi olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Açılacak olan Hayal Kütüphanesi ile bilim ve teknoloji adına teknik-teorik bilgileri, algoritma, temel elektronik eğitimleri, robotik kodlama, artırılmış gerçeklik, mobil uygulama geliştirme, üç boyutlu modelleme, film ve animasyon yapımı, tasarım odaklı düşünme, kitap okuma

günleri, akıl-zeka oyunları ve astronomi gibi branşları çocuk ve gençlere en iyi şekilde öğreterek, kaliteli içeriklerin ortaya çıkması sağlanacaktır." denildi.