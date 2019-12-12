Kırşehir'de KOP hibe ve desteklemeleri - Son Dakika

Kırşehir Tarim ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Konya Ovası Projeleri (KOP) ile verilen destekleri yerinde inceledi.

Tarim ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, kent merkezi ve ilçelerde hibe destekli projelerle dağıtılan makineleri ve yeni ağıl inşaatlarını inceledi.

Şahin, Boztepe ilçesi Harmanaltı köyünde Mehmet Yıldırım'a ait 49 baş damızlık büyükbaş yarı açık ahır inşaatına yüzde 50 hibe yapıldığını anımsattı.

Tesis inşaatının 18 ayda tamamlandığını, her aşamasının projeye uygunluğunun kontrol edildiğini anlatan Şahin, yatırımcıya 377 bin lira toplam maliyetinin yüzde 50'si olan 188 bin 500 lira hibe verildiğini ifade etti.

KOP ile yeni ahır ve ağıl inşaatları, gübre sıyırıcı sistemler, seyyar süt sağım makineleri olmak üzere üreticiye teşvik verildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Konya Ovası Projeleri kapsamında Kırşehir'de yüzde 50 hibe destekli damızlık ahır ve ağıl inşaatı yapmak için başvuran yetiştiricilerimizden ahırlarını tamamlayan 10 yatırımcıya 2017 yılında toplam 1 milyon 451 bin lira, 2018 yılında ahırlarını tamamlayan 7 yatırımcıya 1 milyar 232 milyon 418 bin lira ve 2019 yılında bir yatırımcıya 100 bin lira olmak üzere 3 yılda toplam 18 yatırımcıya hibe verildi. Küçük ve orta çaplı damızlık hayvan işletmelerinde önemli katkılar var. Hayvan üreticilerimizin inşaat maliyetlerini asgari düzeyde tutarak üretimi artırmaya yöneltmektedir. Hibe ve desteklemelerden üreticiler uygun projeler ile faydalanmakta."